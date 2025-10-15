Accord commercial : poursuite des dernières négociations à Washington

Photo : YONHAP News

Arrivés hier à Washington pour les dernières négociations tarifaires avec les Etats-Unis, le premier secrétaire de Lee Jae Myung à la coordination politique, Kim Yong-beom, et le ministre de l’Industrie et du Commerce, Kim Jung-kwan, ont rencontré le directeur du Bureau de la gestion et du budget (OMB) à la Maison Blanche.Peu de temps avant l’entretien avec Russel Vought, le conseiller présidentiel a rappelé les propos du secrétaire américain au Trésor, en les interprétant comme un « signe non mauvais ». Il a ensuite espéré que l’administration Trump prendra en compte la position de Séoul au maximum, mais aussi avec plus de souplesse. Pour rappel, lors d’une interview, mercredi, Scott Bessent avait prévu de conclure un accord définitif bilatéral d’ici dix jours.Puis, il a échangé avec le chef de l’OMB sur les moyens concrets de coopération pour le programme « MASGA », qui vise à relancer la construction navale américaine. Il a été proposé par la Corée du Sud lors de la conclusion, en juillet, de l'accord préliminaire pour fixer les droits de douane à 15 % sur la plupart des produits sud-coréens.Pour sa part, Koo Yoon-cheol, également à Washington pour participer à la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs de banques centrales du G20, est revenu sur l’engagement d'investir 350 milliards de dollars dans des secteurs industriels stratégiques américains, un point de blocage des négociations. Après avoir échangé sur ce dossier avec Scott Bessent, il a indiqué que Donald Trump semblait maintenir sa position initiale, à savoir que ces investissements doivent se faire « en amont » et par un paiement immédiat, et qu'il n’est pas certain de pouvoir le convaincre d’accepter la réclamation de Séoul.