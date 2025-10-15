Emplois : hausse de 312 000 en septembre

Photo : YONHAP News

Le nombre d’emplois en septembre a enregistré sa plus forte augmentation en 19 mois en Corée du Sud. Selon les chiffres publiés ce matin par l’Agence nationale des données et des statistiques, anciennement Kostat, il s’élevait à 29,15 millions, soit une hausse de 312 000 en glissement annuel.Par secteur, la progression a été particulièrement nette dans les services. Le gouvernement a analysé que les bons de consommation, mis en circulation depuis juillet dernier, y avaient partiellement contribué. Le nombre d'actifs dans le commerce de détail et de gros s’est accru de 28 000, soit la plus forte hausse depuis novembre 2017. Dans l’hôtellerie et la restauration, 26 000 personnes ont été embauchées. En revanche, le secteur manufacturier a perdu 61 000 emplois, marquant une baisse pour le 15e mois consécutif, tandis que le secteur de la construction a affiché une diminution de 84 000.Selon l’âge, à l’exception des individus dans la trentaine et des 60 ans et plus, toutes les tranches sont en baisse. La diminution a été la plus importante chez les jeunes de 15 à 29 ans avec une perte de 146 000 emplois.