Hanwha Ocean : Washington condamne les sanctions chinoises

Photo : YONHAP News

L’administration Trump a fustigé les récentes sanctions chinoises contre des filiales américaines de Hanwha Ocean, un des géants de l’industrie navale sud-coréenne.Sollicité hier par les médias sud-coréens, le département d’Etat a dénoncé une « tentative irresponsable d’intervenir dans la gestion d’une entreprise privée et de fragiliser la collaboration Séoul-Washington visant à revigorer la construction navale et l’industrie manufacturière américaines ». Avant d’ajouter que « cette action ne fait que reconfirmer l’importance du renforcement de la coopération économique entre les Etats-Unis et leurs alliés et partenaires dans l'Indo-Pacifique, et qu’elle fait partie des mesures traditionnelles de pression de Pékin sur Séoul ». La diplomatie américaine a alors tenu à répéter que la Maison Blanche continuera à travailler main dans la main avec fermeté.La Chine a annoncé, mardi, des mesures punitives contre les cinq filiales américaines de l’entreprise sud-coréenne, les accusant d’aider Washington à restreindre ses secteurs maritimes et de construction navale.