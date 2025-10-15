Santé : levée du système de soins d’urgence prévue le 20 octobre

Photo : YONHAP News

Le niveau « grave » de l’alerte de crise sanitaire et le système de soins d’urgence, mis en place en février 2024, prendront fin le 20 octobre. Ils avaient été instaurés à la suite de la démission collective des internes et des résidents protestant contre le projet d’augmentation du nombre d’étudiants en médecine.La ministre de la Santé et des Affaires sociales, qui a fait cette annonce ce matin lors d’une réunion du Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ), a précisé qu'avec le retour des jeunes médecins, le système de santé fonctionnait de manière relativement stable et que le nombre de consultations était revenu à 95 % du niveau habituel.Jeong Eun-kyeong a présenté ses excuses aux patients et à leurs familles ayant souffert des inconvénients à cause des conflits entre le gouvernement et le corps médical. Elle a également exprimé sa gratitude envers les professionnels de la santé et les fonctionnaires, qui ont protégé les patients dans des conditions difficiles. Avant d’ajouter qu’elle institutionnaliserait les mesures concernant les infirmiers de soutien aux consultations, la télémédecine et les médecins dédiés à l’hospitalisation.