Echange téléphonique entre les chefs d’état-major interarmées sud-coréen et américain

Photo : YONHAP News

Le nouveau chef d’état-major interarmées, Jin Young-seung, s’est entretenu aujourd’hui par téléphone avec son homologue américain, Daniel Kane. La récente situation sécuritaire et la coopération entre leurs pays ont été au cœur de leur conversation.Les deux généraux se sont alors accordés à dire que la situation dans la péninsule reste stable, appuyée par l’alliance indéfectible Séoul-Washington, et qu’il est important de dissuader les menaces nord-coréennes à travers la posture de défense conjointe. Ils se sont également engagés à discuter des affaires courantes et de consolider davantage l’alliance lors de la prochaine réunion du comité militaire sud-coréano-américain (MCM), prévue en novembre à Séoul.Cet après-midi, Jin, un militaire issu de l’armée de l’air, doit avoir un échange téléphonique avec son homologue japonais, Hiroaki Uchikura.