Crimes au Cambodge : Phnom Penh doit expulser aujourd’hui 59 sud-Coréens

Photo : YONHAP News

L’équipe d’intervention du gouvernement de Séoul, dépêchée mercredi au Cambodge, continue de travailler pour secourir les sud-Coréens victimes de centres d’arnaques en ligne ou d’escroquerie aux faux emplois. Hier, elle s’est rendue à un vaste « empire de cyberfraudes », situé en banlieue de Phnom Penh. Les autorités locales y ont entamé une perquisition, mais lorsque elles sont arrivées sur les lieux, les membres des réseaux criminels avaient déjà pris la fuite.Ce même jour, la délégation a également été reçue par le Premier ministre, Hun Manet. L’occasion pour elle de faire part de son inquiétude à l’égard de ses ressortissants pris au piège, et de souligner la nécessité de prendre des mesures nécessaires pour les sauver. Le chef du gouvernement, lui, a exprimé ses regrets et sa compassion, avant de promettre de redoubler d’efforts pour les protéger.Ce vendredi, l’équipe envisage de rencontrer des responsables du ministère des Affaires étrangères, et de celui de l’Intérieur, afin de coordonner le rapatriement des sud-Coréens emprisonnés. Quatre des 63 détenus sont déjà rentrés en Corée du Sud. Le Cambodge avait précédemment annoncé qu’il allait expulser aujourd’hui les 59 autres. Les détails de l'opération sont en cours de discussion.