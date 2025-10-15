Les exportations des produits de beauté progressent de 15,4 %

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a vu ses exportations de produits de beauté augmenter considérablement durant les trois premiers trimestres de 2025. Selon les chiffres publiés par le Service national des douanes aujourd’hui, le montant cumulé s’élève à 8,52 milliards de dollars, soit une hausse de 15,4 % par rapport aux neuf premiers mois de l’année dernière et un record.Actuellement les masques, les BB crèmes ou encore les rouges à lèvres « made in Korea » sont exportés dans 205 pays, contre 199 en 2024. Les trois plus gros importateurs sont, dans l’ordre, les Etats-Unis, la Chine et le Japon.La belle performance des cosmétiques du pays du Matin clair est due, de l’avis des experts, d’une part à la bonne qualité des produits et d’autre part à l’intérêt croissant pour la Corée du Sud grâce au succès des K-contents.