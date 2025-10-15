Unesco : début des préparatifs d'accueil du 48e Comité du patrimoine mondial

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud est à pied d'œuvre pour préparer la 48e session du Comité du patrimoine mondial de l'Unesco, qui se tiendra en juillet prochain à Busan.Le Service coréen du patrimoine (KHS) a annoncé, ce matin, la création d’une équipe de planification dédiée à son organisation. Il travaillera en étroite collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, celui de la Culture et la municipalité de Busan, afin d'inspecter les infrastructures de base telles que les salles de conférence, les hébergements et le transport.Le budget alloué à cet événement s’élève à 17,9 milliards de wons, soit environ 10,7 millions d’euros.Etabli dans le cadre de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée en 1972, le Comité se réunit chaque année pour décider l’inscription de nouveaux sites et pour débattre des questions de conservation et de gestion du patrimoine mondial.La session 2026 devrait rassembler environ 3 000 participants, dont le directeur général de l’Unesco, les délégations des pays membres, ainsi que des experts du monde universitaire et des organisations non gouvernementales.