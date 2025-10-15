Incendie au NIRS : 97 % des systèmes touchés devraient être rétablis d’ici le 20 novembre

Photo : YONHAP News

Selon le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, sur les 709 systèmes affectés par l'incendie au Service national de ressources informationnelles (NIRS) à Daejeon, 52,3 % étaient encore hors service hier soir. Parmi eux, neuf sont de niveau 1 et 27 de niveau 2, directement liés à la vie quotidienne des citoyens.Notamment, la plateforme « E-People », qui leur permet de déposer des plaintes en ligne, étant inaccessible. Des collectivités locales ont dû mettre en place leurs propres guichets d’urgence pour faire face à la situation.Le gouvernement prévoit de normaliser 275 systèmes prioritaires d’ici la fin du mois, et 76 autres d’ici le 20 novembre. A cette date, près de 97 % des services devraient être réparés, à l’exception de 20 transférés vers le centre de Daegu.