Apec : la Corée du Sud se prépare au transport des 20 000 participants

Photo : YONHAP News

A deux semaines du sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec) à Gyeongju, les préparatifs s’accélèrent pour assurer le transport des participants, dont le nombre devrait atteindre plus de 20 000.Le dispositif s’appuie sur deux itinéraires principaux : le trajet reliant l’aéroport de Gimhae près de Busan au complexe touristique de Bomun et celui reliant l’aéroport d’Incheon à la gare KTX de la ville hôte, où la Korail, la société des chemins de fer sud-coréenne, ajoutera entre quatre et dix arrêts quotidiens supplémentaires. De plus, un site de réservation dédié aux participants a été mis en place.Les avions présidentiels et officiels des pays membres atterriront principalement à l’aéroport de Gimhae, tandis que celui de Daegu servira d’aéroport secondaire. Les dirigeants d’entreprises qui utilisent leurs jets privés devraient transiter par Incheon ou Gimpo avant de rejoindre Gimhae.Du reste, quelque 300 navettes seront déployées sur 25 lignes reliant les aéroports, les gares et les principaux sites de la ville. Le service débutera le 25 octobre. La police prévoit, si besoin, de limiter temporairement la circulation sur certaines routes autour du complexe de Bomun pendant le sommet, en raison de l’afflux attendu de véhicules.Enfin, des points d’accueil seront mis en place à l’aéroport de Gimhae et à la gare de Gyeongju, où du personnel et des volontaires polyglottes assisteront les visiteurs.