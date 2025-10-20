Accord commercial : Kim Yong-beom fait part d'avancées dans les négociations

Photo : YONHAP News

De retour de Washington, où il a mené les dernières négociations sur l'accord commercial conclu avec les Etats-Unis, le premier secrétaire présidentiel à la coordination politique a fait savoir que des avancées ont été faites sur les points divergents. Il n'a pour autant pas nié la nécessité de procéder à des consultations supplémentaires.Concernant l'enveloppe de 350 milliards de dollars d'investissements promis par Séoul, les discussions sont toujours en cours pour trouver les modalités les plus plausibles pour leur exécution, dont un swap entre les devises américaines et sud-coréennes ou une exécution échelonnée et à long terme.Kim Yong-beom a expliqué que l’administration Trump avait bien compris l'éventuel impact d'un investissement de cette taille sur le marché des devises étrangères sud-coréen. Toutefois, selon lui, l'écart entre les deux parties sur le sujet semble se réduire pour parvenir à un compromis que Séoul puisse assumer. Il a ajouté que la conclusion de l'accord bilatéral pourrait survenir lors de la visite de Donald Trump en Corée du Sud à l'occasion du sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), prévu à la fin du mois.De leur côté, les dirigeants des cinq plus grands conglomérats sud-coréens, dont Samsung et SK, ont participé samedi dernier à une partie de golf avec le président américain, aux côtés d'hommes d'affaires japonais et taïwanais. Des échanges sur les négociations tarifaires y auraient eu lieu.