Apec : le patron de Nvidia présent à l'« APEC CEO Summit Korea 2025 »

Photo : YONHAP News

Le fondateur et PDG de Nvidia se rendra en Corée du Sud pour assister au « APEC CEO Summit Korea 2025 », prévu du 28 au 31 octobre à Gyeongju en marge du sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec).Jensen Huang y partagera ses visions, entre autres, sur l'intelligence artificielle, la robotique et les jumeaux numériques. Lors de ce grand rendez-vous des hommes d'affaires, organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Corée (KCCI), il rencontrera les principaux acteurs locaux dans les semi-conducteurs et les mémoires, dont Chey Tae-won et Lee Jae-yong, respectivement dirigeants de SK et Samsung Electronics. La coopération dans l'approvisionnement de mémoire à large bande passante (HBM) et de mémoires destinées à l'IA seront au cœur de leurs échanges. Une visite des lignes de production de semi-conducteurs des deux grands conglomérats pourrait avoir lieu.Tim Cook, le patron d'Apple, Sundar Pichai, le dirigeant de Google, et Jane Fraser, la PDG de Citigroup, sont également attendus à l'évènement.