Washington s’apprête à remplacer son ambassadeur par intérim à Séoul

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis auraient décidé de remplacer leur actuel ambassadeur par intérim en Corée du Sud. Selon certaines sources, Joseph Yun aurait été sommé de rentrer d'ici une semaine, afin d'être remplacé par une personnalité plus proche de Donald Trump. Cette décision interviendrait en pleine préparation de la visite du président américain en Corée du Sud, à l'occasion du sommet de l'Apec, ainsi que de son entretien prévu sur place avec son homologue chinois, Xi Jinping.Le départ de Joseph Yun serait motivé par le mécontentement de Washington à l’égard de ses actions, jugées insuffisantes, dans le suivi des négociations relatives à l’accord commercial bilatéral conclu en juillet. Il aurait notamment échoué à exercer une pression suffisante sur le gouvernement sud-coréen pour l’amener à accepter la volonté de la Maison Blanche concernant les modalités d’exécution des investissements de 350 milliards de dollars promis par Séoul.Le diplomate avait été nommé sous l’administration Biden, presque à la fin de son mandat, afin de combler le vide laissé en attendant la désignation d’un ambassadeur de plein droit. Son successeur pressenti serait Kevin Kim, un Américain d’origine coréenne comme lui, qui occupe actuellement le poste de sous-secrétaire adjoint au département d’Etat pour les affaires de l’Asie de l’Est et du Pacifique. Il s’était déjà impliqué dans le dialogue avec la Corée du Nord durant le premier mandat de Donald Trump. Il devrait, lui aussi, assumer le poste par intérim.