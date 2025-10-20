Apec : le recul du libre-échange pourrait se confirmer

Photo : YONHAP News

Le sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), prévu à la fin du mois à Gyeongju, devrait aboutir sur une déclaration commune reflétant la montée du protectionnisme et le déclin du libre-échange.Selon des sources diplomatiques, les 21 économies membres poursuivent leurs dernières coordinations pour la finaliser. Le niveau de soutien au libre-échange sera évalué selon les propos relatifs à l'Organisation mondial du commerce (OMC), fortement déstabilisé par les tarifs douaniers américains.Les déclarations similaires entre 2021 et 2024 ont soutenu explicitement le système commercial multilatéral, établi et dirigé par l'OMC. En revanche, il se peut que la déclaration de cette année réduise le rôle de ce dernier en se limitant à le mentionner. L'Apec 2025 pourrait ainsi acter le déclin du libre-échange.Ce rétropédalage a été confirmé lors de la réunion des ministres du Commerce de l'Apec, tenue en mai dernier à Jeju. Un rassemblement considéré comme un tournant pour la déclaration de Gyeongju. Les ministres y ont difficilement réaffirmé l'importance de l'OMC, leur position ayant dû être atténuée en raison de l'opposition des Etats-Unis.