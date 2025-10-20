Crimes au Cambodge : Séoul envisage des sanctions financières contre les organisations impliquées

Photo : YONHAP News

Sur fond de multiplication des crimes visant des ressortissants sud-coréens et d'autres étrangers au Cambodge, Séoul pourrait prendre des sanctions financières contre les entités qui y sont impliquées.Selon les autorités financières sud-coréennes, dimanche, l’Unité d’information et d’analyse financières (FIU), placée sous la tutelle de la Commission des services financiers (FSC), envisage d’imposer des sanctions à des individus ou organisations soupçonnés d’être derrière ces crimes, tels que le Prince Group et le Huione Group. Ces derniers font déjà l’objet d’une répression financière lancée récemment par les Etats-Unis et le Royaume-Uni dans le cadre d’une vaste opération de lutte contre les cyberescroqueries transnationales.Les personnes ou entreprises désignées comme « entités restreintes » par la FIU seront interdites de toute transaction financière sur le sol sud-coréen sans autorisation préalable de la FSC, ce qui équivaut à un gel de leurs avoirs.Un responsable a déclaré que des consultations étaient en cours au sein du gouvernement afin de définir la nature des organisations criminelles cambodgiennes ciblées et d’établir la manière d’y répondre. La confirmation des mesures à prendre devrait intervenir d’ici la fin du mois.La valeur des actifs détenus en Corée du Sud par les réseaux criminels opérant au Cambodge n’est pas connue. Mais cette décision de l'exécutif illustre sa volonté de couper la chaîne de financement illicite, d’autant que de nombreux ressortissants sud-coréens se sont trouvés impliqués dans cette criminalité, qu’ils en soient victimes ou responsables.Par ailleurs, la FIU prévoit également d’élargir d’ici la fin de l’année ses investigations sur les activités de blanchiment d’argent lié aux cryptomonnaies en Asie du Sud-Est.