Crimes au Cambodge : 91,2 milliards de wons dans les succursales locales de banques sud-coréennes

Photo : YONHAP News

Alors que Séoul s'engage à secourir les sud-Coréens séquestrés au Cambodge par des réseaux criminels, 91,2 milliards de wons, soit un peu plus de 55 millions d'euros, appartenant à Prince Group sont toujours sur les comptes des succursales locales de quatre banques sud-coréennes. KB Kookmin Bank en détient le plus avec 56,6 milliards de wons.Selon les données fournies aujourd'hui par le Service de supervision financière (FSS) au député Kang Min-kuk, les bureaux locaux de cinq institutions financières du pays, ont fait 52 transactions avec le groupe cambodgien pour un montant de plus de 197 milliards de wons, soit 118 millions d'euros. L'élu a appelé la Commission des services financiers (FSC) à évaluer la situation précisément et à collaborer avec Phnom Penh pour saisir ces fonds douteux.Le Prince Group fait l'objet de sanctions internationales pour des crimes tels que la traite d'êtres humains, la séquestration et les cyberfraudes. Il possède diverses activités, dont l'immobilier et la finance, et exerce une grande influence sur l'économie cambodgienne. Washington et Londres ont adopté des mesures conjointes contre lui et son PDG, Chen Zhi.Le centre de renseignement financier (FIU), placé sous l'égide de la FSC, envisage lui aussi d'imposer des sanctions financières à son encontre. Il se penchera sur l'éventuel blanchiment d'argent à travers des comptes des filiales locales des banques sud-coréennes.