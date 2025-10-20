Séoul souligne son étroite communication avec Washington sur les questions nord-coréennes

Photo : YONHAP News

Le Bureau présidentiel a affirmé, dimanche, que la Corée du Sud et les Etats-Unis poursuivraient une communication et une coordination étroites sur les politiques liées à la Corée du Nord, y compris les pourparlers entre Washington et Pyongyang.Cette déclaration a été faite en réaction à une information de CNN qui avait rapporté, la veille, que des responsables de l’administration américaine discutaient discrètement de la possibilité d’une rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un lors de la tournée asiatique du président américain ce mois-ci. La chaîne d'information américaine a toutefois précisé qu’aucune planification sérieuse n’avait encore été engagée pour l’organisation d’un tel événement.La présidence sud-coréenne a souligné que Séoul et Washington avaient toujours affiché une position ouverte au dialogue avec Pyongyang, visant à la fois à faire progresser la paix dans la péninsule coréenne et à résoudre la question nucléaire nord-coréenne.A l’occasion du sommet du Forum de coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec) à Gyeongju, Donald Trump devrait se rendre en Corée du Sud le 29 octobre pour une visite d’Etat de deux jours. Par ailleurs, selon certains médias, le gouvernement envisagerait de lui décerner, à cette occasion, le Grand Ordre de Mugunghwa, la décoration la plus prestigieuse du pays.