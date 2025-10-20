Cinéma : des salles ferment leurs portes faute de rentabilité

Photo : YONHAP News

Le CGV Myeongdong Station Cine Library cessera ses activités le 29 octobre.Connu pour sa programmation de films d’art et d’essai, sa bibliothèque consacrée au cinéma et ses rencontres entre cinéastes et spectateurs, l’établissement était apprécié des cinéphiles. Sa fermeture symbolise la fragilité croissante du secteur, confronté à la baisse de fréquentation.Depuis le début de l’année, CGV, principale chaîne du pays, a déjà procédé à la fermeture de douze sites, contre quatre en 2024. Le multiplexe Megabox Seongsu a également fermé ses portes le 12 octobre, tandis que certains exploitants cherchent à adapter leurs espaces face à la diminution du public. Lotte Cinema, par exemple, a commencé l’an dernier à reconvertir certaines salles en espaces d’exposition immersifs afin de diversifier son offre culturelle.Selon le rapport semestriel 2025 publié par le Conseil du film coréen (COFIC), les recettes des cinémas au premier semestre se sont élevées à 407,9 milliards de wons, pour un total de 42,5 millions de spectateurs, soit une diminution respective de 33,2 et 32,5 % sur un an. L’affluence reste inférieure aux niveaux observés avant la pandémie, tandis que la concurrence accrue des plateformes de streaming continue de peser sur la viabilité économique des principaux exploitants.