Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

Intérieur

Incendie au NIRS : plus de la moitié des systèmes touchés sont de nouveau opérationnels

Write: 2025-10-20 14:20:38Update: 2025-10-20 14:35:23

Incendie au NIRS : plus de la moitié des systèmes touchés sont de nouveau opérationnels

Photo : YONHAP News

Les travaux de restauration se poursuivent au Service national des ressources informationnelles (NIRS), à Daejeon, détruit par un incendie le 26 septembre. Sur les 709 systèmes administratifs affectés, 373 étaient de nouveau opérationnels ce lundi à 9h, soit un taux de rétablissement de 52,6 %. Pour les services classés de niveau 1, directement liés à la vie quotidienne des citoyens, ce taux atteint 77,5 %.

Le Siège central de lutte contre les catastrophes et de sécurité (CDSCHQ) a précisé que le système intégré de gestion des organes, des tissus et du sang du ministère de la Santé et du Bien-être avait été rétabli, permettant à nouveau la programmation des interventions pour les patients nécessitant une greffe d’organe. Le système national de réservation des crématoriums est également revenu à la normale.

A noter que le gouvernement propose des services alternatifs pour certains systèmes encore suspendus, y compris les 33 classés de niveaux 1 et 2, toujours en dysfonctionnement. Notamment, le ministère du Travail et de l’Emploi a mis en place une page Internet temporaire en attendant le rétablissement du site « Nosanuri », utilisé par les inspecteurs du travail ainsi que par les citoyens pour leurs plaintes liées au travail.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >