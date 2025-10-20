Incendie au NIRS : plus de la moitié des systèmes touchés sont de nouveau opérationnels

Photo : YONHAP News

Les travaux de restauration se poursuivent au Service national des ressources informationnelles (NIRS), à Daejeon, détruit par un incendie le 26 septembre. Sur les 709 systèmes administratifs affectés, 373 étaient de nouveau opérationnels ce lundi à 9h, soit un taux de rétablissement de 52,6 %. Pour les services classés de niveau 1, directement liés à la vie quotidienne des citoyens, ce taux atteint 77,5 %.Le Siège central de lutte contre les catastrophes et de sécurité (CDSCHQ) a précisé que le système intégré de gestion des organes, des tissus et du sang du ministère de la Santé et du Bien-être avait été rétabli, permettant à nouveau la programmation des interventions pour les patients nécessitant une greffe d’organe. Le système national de réservation des crématoriums est également revenu à la normale.A noter que le gouvernement propose des services alternatifs pour certains systèmes encore suspendus, y compris les 33 classés de niveaux 1 et 2, toujours en dysfonctionnement. Notamment, le ministère du Travail et de l’Emploi a mis en place une page Internet temporaire en attendant le rétablissement du site « Nosanuri », utilisé par les inspecteurs du travail ainsi que par les citoyens pour leurs plaintes liées au travail.