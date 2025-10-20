Crimes au Cambodge : deux sud-Coréens séquestrés ont été secourus

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a annoncé, aujourd'hui, que la police cambodgienne avait arrêté plus d’une dizaine de ressortissants sud-coréens supplémentaires et secouru deux personnes qui avaient été retenues contre leur gré dans le cadre d'une opération menée le 16 octobre.Cho Hyun a également déclaré que le gouvernement prévoyait d’augmenter d’environ quarante le nombre de personnels consulaires afin de mieux répondre à ce type de situations, comme celle survenue au Cambodge. A titre provisoire, des agents consulaires de pays voisins seront envoyés à tour de rôle en renfort auprès de la mission diplomatique au Cambodge.Le ministère a aussi indiqué vouloir mettre en place un système d’alerte précoce pour la région d’Asie du Sud-Est, afin de détecter à l’avance les situations à risque, et non plus seulement après que des victimes se présentent à l’ambassade.Enfin, Cho Hyun a souligné que Phnom Penh est bien conscient de la situation actuelle et coopère activement, craignant qu’un manque de réaction n’entraîne un effondrement de son industrie touristique. Selon, une bonne coopération permettra de gérer efficacement cette crise.