Crimes au Cambodge : deuxième réunion du groupe de travail interministériel

Photo : YONHAP News

Le groupe de travail interministériel sur les crimes visant des sud-Coréens au Cambodge a tenu, hier, sa deuxième réunion sous la présidence du conseiller présidentiel à la sécurité nationale, Wi Sung-lac. Y ont participé des responsables du Bureau présidentiel, des ministères des Affaires étrangères et de la Justice, de l’Agence nationale de la police ainsi que du Service national du renseignement (NIS).Selon la présidence, les discussions ont porté sur les moyens de contrer l’« effet ballon » de la répression des crimes au Cambodge, qui les fait se déplacer vers les pays voisins. Il a été décidé de renforcer la coopération policière et de renseignement avec d’autres pays d’Asie du Sud-Est et d’augmenter le nombre d’agents détachés dans les consulats.Quant aux restrictions de voyage imposées dans certaines zones du Cambodge, elles pourraient être ajustées selon l’évolution de la criminalité locale et les efforts du gouvernement cambodgien.La présidence a également précisé que Séoul et Phnom Penh étaient convenus de créer un groupe de travail d'intervention conjointe contre les fraudes en ligne et les enlèvements, alors que les deux parties n’avaient pas trouvé d’accord sur la mise en place d’un « Korean Desk » au sein de la police cambodgienne.Par ailleurs, lundi, un sud-Coréen d’une cinquantaine d’années a été retrouvé mort dans un hôtel à Sihanoukville, selon le ministère des Affaires étrangères. A ses côtés se trouvaient son passeport, un téléphone portable et une note qui semblerait être une lettre d’adieu. Alors que l’enquête est menée par la police cambodgienne, Séoul estime peu probable un éventuel lien entre ce décès et des réseaux criminels locaux.