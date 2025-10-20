Premier entretien téléphonique entre Lee Jae Myung et Abdel Fattah al-Sissi

Photo : YONHAP News

Le chef de l'Etat s’est entretenu pour la première fois, lundi par téléphone, avec son homologue égyptien. Selon le Bureau présidentiel, Lee Jae Myung et Abdel Fattah al-Sissi ont discuté des moyens d’élargir la coopération bilatérale.Les deux dirigeants se sont d’abord félicités pour le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre leurs pays et ont passé en revue les progrès accomplis dans leur partenariat de coopération globale. Ils ont évoqué les collaborations mutuellement bénéfiques dans les domaines de l’économie, des infrastructures et de l’industrie de la défense, ainsi que le potentiel considérable de la coopération future. La Corée du Sud dispose de technologies de pointe dans divers secteurs et l’Egypte bénéficie d’une position stratégique de passerelle économique entre l’Afrique, l’Europe et le Moyen-Orient.Le président al-Sissi a tout particulièrement exprimé le souhait de voir les entreprises sud-coréennes élargir leurs activités dans son pays, soulignant la contribution de leurs investissements à l’économie égyptienne.La situation sécuritaire dans la péninsule coréenne et au Moyen-Orient a également été évoquée et le renforcement des échanges culturels, éducatifs et humains a été convenu.