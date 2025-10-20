Audit parlementaire : tensions autour du « scandale Myung Tae-kyun »

Photo : YONHAP News

Le premier audit parlementaire du gouvernement de Lee Jae Myung est entré dans sa deuxième semaine. Ce mardi, la commission de la législation et des affaires juridiques procède à l’inspection des hautes cours, des tribunaux de district et des parquets régionaux à travers le pays.Lors des inspections du tribunal et du parquet de Changwon, une nouvelle passe d’armes pourrait avoir lieu entre le parti au pouvoir et l’opposition au sujet de l’affaire dite Myung Tae-gyun, dont ces institutions ont la charge. Pour rappel, ce dernier est accusé d’avoir servi d’intermédiaire dans les ingérences électorales présumées de l’ex-président Yoon Suk Yeol et de son épouse entre 2021 et 2022.De son côté, la commission des sciences, des TIC, de la radiodiffusion et des communications doit revenir sur les récentes cyberattaques ayant visé des entreprises des secteurs de la téléphonie mobile et des finances, en interrogeant l’Agence pour la promotion de l’industrie des TIC (NIPA), l’Agence pour la sécurité d’Internet (KISA) ainsi que d’autres organismes gouvernementaux concernés.Enfin, la commission des affaires politiques inspectera le Service de supervision financière (FSS) et la Société d’assurance-dépôts (KDIC), tandis que celle des finances se penchera sur les activités du Service des douanes (KCS) et du Service des marchés publics (PPS), entre autres.