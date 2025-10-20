Réforme judiciaire : le Minjoo veut augmenter le nombre de juges de la Cour suprême

Photo : YONHAP News

Le Minjoo a dévoilé hier son projet de réforme du système judiciaire. Une proposition qui vise principalement à augmenter de 14 à 26 le nombre de juges à la Cour suprême, et à doubler celui de magistrats de sa formation restreinte comme de son assemblée plénière. Pour cela, quatre postes supplémentaires seront créés par an sur les trois prochaines années.Si le projet est voté, Lee Jae Myung pourra nommer 22 juges pendant son mandat, qui expirera en juin 2030, dix devant prendre leur retraite d’ici là. A ce propos, le parti présidentiel a tenu à préciser que le prochain chef de l'Etat pourra lui aussi en choisir un nombre égal. Une façon de couper court à la critique des détracteurs, qui y voient une motivation politique. Selon eux, la réforme a pour objectif de se préparer à la reprise des poursuites contre le président de la République en exercice, visé par de nombreux déboires judiciaires, après son quinquennat.Le projet du parti de centre-gauche prévoit également de diversifier le comité de recommandation des candidats au poste de juge de la plus haute juridiction, d’introduire un nouveau système d’évaluation de magistrats ou encore d’élargir la publication de textes de jugement.La réforme ne porte cependant pas sur l’adoption d’une procédure permettant de saisir la Cour constitutionnelle pour contester même un jugement sans appel. Mais les dirigeants du mouvement ont aussitôt proposé un amendement autorisant la saisine.La proposition a immédiatement suscité une levée de boucliers du camp conservateur. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a dénoncé « un coup d’Etat judiciaire » en vue de mettre la main sur le pouvoir judiciaire. La première formation de l’opposition est allée jusqu’à évoquer le régime vénézuélien d'Hugo Chavez, qui a lui aussi augmenté le nombre de juges de la Cour suprême.Hier, le Minjoo a également annoncé un plan visant à éradiquer les fausses informations et celles inventées de toute pièce. Dans cet objectif, un dédommagement jusqu'à cinq fois le montant du préjudice, causé par leur diffusion malveillante, pourra être demandé.