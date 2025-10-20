Lee Jae Myung promet d’accélérer le développement de l’industrie de l’armement

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung a souligné la nécessité de développer l’industrie de l’armement pour défendre le pays de manière autonome. Il a fait cette remarque lors d’un débat organisé hier, à l'occasion de l'ouverture du « Seoul ADEX 2025 », le salon international de l'aérospatiale et de la défense.Pour le président de la République, afin d'obtenir une défense autonome, il faut produire localement un maximum d’armes et d’autres équipements militaires et augmenter leurs exportations. Il a ainsi promis de débloquer un budget dépassant les attentes pour les projets de recherche et développement (R&D) de la filière de l'armement. Avec pour objectif de faire de la Corée du Sud une des quatre puissances mondiales du secteur à l’horizon 2030.L’idée du chef de l’Etat est d’augmenter les dépenses militaires pour en faire un vecteur de développement de l’économie industrielle. Sans permettre pour autant aux grandes entreprises de monopoliser le marché.Le dirigeant a par ailleurs envoyé en Europe son secrétaire général comme émissaire spécial pour la coopération en matière d’armement. Kang Hoon-shik a pour mission de mettre en avant les équipements militaires « made in Korea ».