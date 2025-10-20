Apec : réunion conjointe des ministres en charge des finances et de la réforme structurelle à Incheon

Photo : YONHAP News

A partir d'aujourd'hui et jusqu'au 23 octobre, une réunion conjointe des ministres chargés des finances et de la réforme structurelle de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec) se tient à Incheon, à l'ouest de Séoul. C’est ce qu’a annoncé, ce mardi, le ministère sud-coréen de l’Economie et des Finances précisant qu'elle sera présidée par son ministre.Lors du dicours d’ouverture, Koo Yoon-cheol a déclaré qu’à l’ère de l’intelligence artificielle, il était nécessaire de réfléchir constamment au rôle du ministère des Finances, notamment en créant un environnement propice à l’innovation et en soutenant le secteur privé, tout en partageant les solutions.Cette édition 2025 se déroule sous le thème « Créer un demain durable », identique à celui du sommet de l’Apec prévu les 31 octobre et 1er novembre à Gyeongju.C’est la première fois que ces deux réunions ministérielles régionales sont organisées conjointement. Pendant trois jours, les participants débattront du rôle de l’innovation, des finances et de la réforme structurelle dans les efforts visant à assurer une croissance durable, face à l’accélération de la transition numérique de l’économie et à l’évolution des structures industrielles et démographiques.A l’issue de la réunion des ministres des Finances seront adoptés le « Plan d’Incheon », définissant la politique économique de l’Apec pour les cinq prochaines années, ainsi qu’une déclaration commune portant sur les mesures d’innovation et de coopération financières en faveur d’un développement économique durable.La réunion ministérielle sur la réforme structurelle publiera, elle aussi, une déclaration conjointe exprimant les engagements des membres en faveur de l’amélioration du marché et de l’environnement des entreprises dans la région, ainsi que de la promotion de la transition numérique fondée sur l’IA.