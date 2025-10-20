Journée de la police : Lee Jae Myung appelle à l’innovation

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, la Corée du Sud célèbre la 80e journée de la police. Une cérémonie s’est tenue au siège de l’Agence nationale de police à Séoul, en présence du président de la République. Dans sa prise de parole, Lee Jae Myung a appelé à l’innovation pour regagner l’amour et la confiance du peuple, et pour que les policiers deviennent des fonctionnaires compétents et démocratiques. Il a précisé que leur pouvoir public est fondé uniquement sur la confiance des citoyens.Le chef de l’Etat a plus particulièrement évoqué le fait que la police se trouve face à un immense changement, qui va s’opérer après la refonte du Parquet, qui lui transférera son pouvoir d’enquête dans un an.Le dirigeant sud-coréen l’a en même temps exhortée à prendre toutes les mesures possibles pour punir sévèrement le trafic de stupéfiants, la violence chez les jeunes amoureux ou encore le harcèlement obsessionnel, ainsi que pour empêcher que ces crimes ne se reproduisent. Il a ajouté qu'il fallait travailler avec détermination et qu’il ne sera jamais excessif de réagir pour sécuriser la vie du peuple.Lee Jae Myung a par ailleurs pointé du doigt certains dirigeants de la police nationale pour avoir soutenu l’imposition éphémère de la loi martiale par son prédécesseur, en décembre dernier. Il a annoncé que son administration œuvrerait à la neutralité politique de l'institution, et a promis d’améliorer les conditions de travail et de revaloriser des compensations des policiers.Enfin pour terminer, le locataire du Bureau de Yongsan leur a demandé de mener sans faille leur opération de sécurité du prochain sommet de l’Apec à Gyeongju.