Anniversaire du Parti des travailleurs : 18 000 soldats mobilisés lors de la parade militaire à Pyongyang

Pyongyang a mobilisé environ 18 000 militaires, répartis en 72 formations, lors du défilé organisé le 10 octobre à l’occasion du 80e anniversaire du Parti des travailleurs. C’est ce qu’a indiqué Hong Min, chercheur à l’Institut coréen pour la réunification, dans son rapport publié lundi.Au total, 60 formations à pied, composées chacune de 288 soldats, ainsi que 12 unités mécanisées ont pris part à cette parade militaire, considérée comme la troisième plus grande de l’histoire du pays communiste.La plus imposante a été celle du 15 avril 2017, à l'occasion du 105e anniversaire du fondateur du régime, Kim Il-sung, suivie de celle du 25 avril 2022, marquant le 90e anniversaire de l’Armée populaire révolutionnaire de Corée.Parmi les formations présentes cette année figuraient pour la première fois les unités de tireurs d’élite, de l’Académie des sciences de la défense nationale et de la force mobile spéciale pour la sécurité sociale.