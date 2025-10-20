Exportations : baisse de 7,8 % entre le 1er et 20 octobre

Photo : YONHAP News

Selon les données publiées aujourd’hui par le Service national des douanes (KCS), les exportations sud-coréennes se sont établies à 30,15 milliards de dollars entre le 1er et le 20 octobre. Cela représente une diminution de 7,8 % par rapport à la même période de l’an dernier.Cette évolution résulte de la longue période de congés de Chuseok. Les fêtes ont duré du 3 au 9 octobre, une durée plus longue que les années antérieures. En tenant compte du nombre de jours ouvrables, les envois quotidiens moyens ont atteint 2,87 milliards de dollars, en hausse de 9,7 % sur un an.A noter que les expéditions vers les États-Unis ont chuté de 24,7 %. Un recul important malgré la période d’activité réduite, attribué à l’impact des droits de douane américains.Sur la même durée, les importations se sont élevées à 33 milliards de dollars, en diminution de 770 millions, soit 2,3 % de moins que l’an dernier. Le montant des importations ayant dépassé celui des exportations, la balance commerciale a enregistré un déficit de 2,8 milliards de dollars.