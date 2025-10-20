58e Festival de Sitges : Park Chan-wook obtient le prix du meilleur réalisateur

Photo : YONHAP News

Le distributeur sud-coréen CJ ENM, spécialisé dans le cinéma et les séries télévisées, a annoncé hier que Park Chan-wook avait remporté le prix du meilleur réalisateur au 58e Festival international du film fantastique de Catalogne, à Sitges, pour son nouveau long-métrage « Aucun autre choix ».Le cinéaste avait déjà été honoré à plusieurs reprises lors de ce même festival, notamment avec « Old Boy » en 2004, distingué par le Grand Prix du meilleur film ; « 3 extrêmes » la même année, récompensé pour ses effets visuels ; « Je suis un cyborg » en 2007, salué pour la qualité de son scénario ; et « Mademoiselle » en 2017, couronné du prix du public.Créé en 1968, l’événement, organisé en Espagne, constitue l’un des plus importants rendez-vous mondiaux consacrés au cinéma de genre. Dédié aux œuvres fantastiques et d’horreur, il est reconnu, aux côtés du Festival international du film fantastique de Bruxelles en Belgique et du Fantasporto Film Festival au Portugual, comme une référence internationale dans ce domaine.