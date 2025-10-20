Accord commercial : Séoul et Washington négocieraient une alternative au swap de devises

Photo : YONHAP News

Le gouverneur de la Banque de Corée (BOK) a estimé peu réaliste de s’attendre à un swap de devises avec Washington, que ce soit avec leur Réserve fédérale ou avec leur département du Trésor. Rhee Chang-yong a tenu ces propos hier dans le cadre de l’audit parlementaire de son institution.Cette remarque a attiré l’attention, puisque Séoul avait demandé ce procédé pour mettre à exécution son engagement d’investir 350 milliards de dollars aux Etats-Unis. Une promesse faite en juillet lors de la conclusion de l'accord commercial. Cependant, les banques centrales sud-coréenne et américaine, qui sont les principales actrices de la conclusion des swaps de devises, n’en ont fait aucune mention.Dans ce contexte, après avoir mené les dernières négociations avec leurs interlocuteurs de l'administration Trump, plusieurs hauts responsables sud-coréens ont exprimé leur optimisme quant à leur aboutissement d’ici la fin du mois. Il est alors évoqué la possibilité d’envisager un dispositif alternatif permettant d’atténuer l’impact sur les marchés sud-coréens du plan d’investissement. Mais pour l’heure, aucune information le concernant n’est disponible.