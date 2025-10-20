Hausse des exportations chinoises vers la Corée du Nord en septembre

Photo : YONHAP News

La valeur des exportations chinoises à destination de la Corée du Nord a atteint 228,1 millions de dollars en septembre, soit une augmentation de 30,75 % par rapport au même mois de l’an dernier. C'est ce qu'a annoncé hier l'agence de presse Reuters, sur la base des données publiées par l'Administration générale de la douane de Chine.Cette progression intervient dans un contexte de rapprochement entre Pékin et Pyongyang, après la visite de Kim Jong-un en Chine début septembre pour le 80e anniversaire du Jour de la victoire contre le Japon. Le dirigeant nord-coréen a assisté à un défilé militaire et rencontré Xi Jinping, renforçant ainsi la coopération entre les deux pays et la reprise de leurs échanges commerciaux.La Chine reste le principal partenaire économique de la Corée du Nord, isolée par les sanctions internationales imposées en raison de ses programmes nucléaire et balistique. Après plusieurs années de refroidissement dues au resserrement des liens entre Pyongyang et Moscou, les relations sino-nord-coréennes semblent de nouveau se consolider.