Apec : la suspension des visites au Panmunjom nourrit l'hypothèse d'une rencontre Kim-Trump

Photo : YONHAP News

Les visites au Panmunjom seront complètement suspendues pendant la période entourant le sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), prévu les 31 octobre et 1er novembre à Gyeongju. Ce programme organisé dans le village de la trêve situé entre les deux Corées avait été partiellement relancé en mai dernier après de longs mois d'interruption. Des visites spéciales étaient alors autorisées aux acteurs impliqués dans la politique de réunification.La nouvelle mesure, prise à la demande du Commandement des Nations unies en Corée (CNU), concerne aussi bien ces visites spéciales que celles occasionnellement ouvertes aux étrangers invités par les Nations unies.La suspension de l’accès alimente les spéculations sur la préparation d’une éventuelle rencontre entre les dirigeants nord-coréen et américain lors du voyage de ce dernier en Corée du Sud, prévu à l’occasion du sommet de l’Apec. Kim Jong-un et Donald Trump s’étaient déjà rencontrés à Panmunjom lors d’un sommet surprise en 2019. Le CNU a toutefois refusé de répondre aux questions des journalistes à ce sujet, les qualifiant d’« hypothétiques ».Par ailleurs, CNN a récemment rapporté que des responsables de l’administration américaine avaient discuté à huis clos de la possibilité d’un tête-à-tête entre les deux hommes. La chaîne d’information aurait déjà loué un café à Imjingak afin de rapporter au plus près cet éventuel face-à-face.En outre, la Maison Blanche a décidé soudainement de remplacer son ambassadeur par intérim à Séoul par une personnalité déjà impliquée dans les préparatifs du dialogue Pyongyang-Washington sous le premier mandat de Donald Trump. Autant d’éléments qui viennent renforcer l'hypothèse d'un sommet américano-nord-coréen.