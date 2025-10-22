Accord commercial : Kim Yong-beom et Kim Jung-kwan repartent pour les Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Revenus des Etats-Unis respectivement dimanche et lundi, le premier secrétaire présidentiel à la coordination politique et le ministre du Commerce et de l’Industrie y retournent pour reprendre les négociations visant à finaliser l’accord commercial bilatéral conclu en juillet dernier.Cette démarche accélérée laisse penser que les résultats des discussions pourraient être dévoilés à l’occasion du sommet du Forum de coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec), prévu les 31 octobre et 1er novembre à Gyeongju. Selon certaines sources, un document d’entente pourrait alors être publié, incluant les points à réviser dans l’accord de coopération bilatérale sur l’énergie nucléaire.Pour rappel, Kim Yong-beom avait déclaré, à son retour de Washington dimanche, que des avancées avaient été réalisées sur la plupart des divergences, tout en ajoutant que la finalisation de l’accord commercial pourrait intervenir lors de l’Apec. Il avait toutefois précisé que certains points restaient encore à coordonner. Le lendemain, Kim Jung-kwan avait exprimé son intention de reprendre les pourparlers en se rendant de nouveau à Washington avant le sommet, si nécessaire.