Aller au menu Aller à la page

Recherche

Korean
Recherche

Français

About KBS Go to KBS
Go Top

International

Lee Jae Myung félicite Sanae Takaichi pour sa nomination au poste de Première Ministre

Write: 2025-10-22 09:03:06Update: 2025-10-22 09:27:26

Lee Jae Myung félicite Sanae Takaichi pour sa nomination au poste de Première Ministre

Photo : YONHAP News

Le président de la République a félicité, mardi, la nouvelle Première ministre du Japon pour sa nomination. Il a exprimé son souhait de la rencontrer la semaine prochaine à Gyeongju, lors du sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec).

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Lee Jae Myung a souligné le rôle clé des relations entre la Corée du Sud et le Japon en tant que voisins. Il a rappelé que les deux pays ont développé leur coopération dans divers domaines, notamment la politique, la sécurité, l’économie, la culture et le tourisme.

Le chef de l'Etat a insisté sur le fait que l’importance des relations entre Séoul et Tokyo « est plus grande que jamais face à l’incertitude internationale accrue ». Il a appelé à renforcer la coopération future et mutuellement bénéfique, notamment grâce à la « diplomatie de la navette », reposant sur des rencontres régulières, et des dialogues constructifs entre les dirigeants.

De son côté, lors de sa première conférence de presse, Sanae Takaichi a qualifié la Corée du Sud de « voisine importante » et de partenaire clé. En réponse aux préoccupations liées à ses positions fermes sur les questions historiques et territoriales, elle a exprimé son intérêt personnel pour la Corée, notamment sa culture, sa cuisine et ses produits de beauté. A noter qu’elle s’était abstenue de se rendre, la semaine dernière, au sanctuaire controversé de Yasukuni pour la fête d’automne.
Liste

Contenus recommandés

Close

Notre site utilise des cookies et d'autres techniques pour offrir une meilleure qualité de services. En continuant à visiter le site, vous acceptez l'usage de ces techniques et notre politique. Voir en détail >