Lee Jae Myung félicite Sanae Takaichi pour sa nomination au poste de Première Ministre

Photo : YONHAP News

Le président de la République a félicité, mardi, la nouvelle Première ministre du Japon pour sa nomination. Il a exprimé son souhait de la rencontrer la semaine prochaine à Gyeongju, lors du sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec).Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Lee Jae Myung a souligné le rôle clé des relations entre la Corée du Sud et le Japon en tant que voisins. Il a rappelé que les deux pays ont développé leur coopération dans divers domaines, notamment la politique, la sécurité, l’économie, la culture et le tourisme.Le chef de l'Etat a insisté sur le fait que l’importance des relations entre Séoul et Tokyo « est plus grande que jamais face à l’incertitude internationale accrue ». Il a appelé à renforcer la coopération future et mutuellement bénéfique, notamment grâce à la « diplomatie de la navette », reposant sur des rencontres régulières, et des dialogues constructifs entre les dirigeants.De son côté, lors de sa première conférence de presse, Sanae Takaichi a qualifié la Corée du Sud de « voisine importante » et de partenaire clé. En réponse aux préoccupations liées à ses positions fermes sur les questions historiques et territoriales, elle a exprimé son intérêt personnel pour la Corée, notamment sa culture, sa cuisine et ses produits de beauté. A noter qu’elle s’était abstenue de se rendre, la semaine dernière, au sanctuaire controversé de Yasukuni pour la fête d’automne.