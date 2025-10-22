Indice des prix à la production : hausse de 0,4 % en septembre

Photo : YONHAP News

L’indice des prix à la production en Corée du Sud a progressé de 0,4 % en septembre, après une baisse en août. C'est ce que révèlent les données publiées ce mardi par la Banque de Corée (BOK).Cette hausse est principalement due à l’augmentation des prix des produits agricoles et d’élevage à l’approche de Chuseok, célébré le 6 octobre, amplifiée par des conditions météorologiques défavorables ayant retardé les récoltes. Le prix de la laitue a notamment grimpé de près de 39 %.La fin de la tarification estivale de l’électricité et de la remise exceptionnelle sur les services de télécommunications de SK Telecom a également contribué à cet effet de base. Le plus grand groupe de télécommunications du pays avait pris cette mesure en dédommagement des inconvénients causés par une cyber-attaque.Par ailleurs, les prix à la consommation, principal indicateur de l'inflation, ont progressé de 2,1 % sur un an en septembre, repassant ainsi au-dessus du seuil des 2 %.