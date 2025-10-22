Audit parlementaire : inspection à l’étranger, notamment au Cambodge

Photo : YONHAP News

Dans le cadre de l’audit parlementaire sur les actions du gouvernement, la commission des affaires étrangères et de la réunification doit effectuer, ce mercredi, une inspection à l’ambassade de Corée du Sud à Phnom Penh, au Cambodge, alors que l’affaire des enlèvements et séquestrations visant des sud-Coréens y prend de l’ampleur. Les activités des missions diplomatiques situées au Vietnam, en Thaïlande et au Laos seront également examinées.Les députés de la commission, chargés des affaires asiatiques, devraient interroger les responsables diplomatiques sur place afin de déterminer si une réponse appropriée a été apportée aux problèmes de sécurité des ressortissants. Ils prévoient aussi de visiter le complexe Prince, un centre d’arnaques contrôlé par le Prince Group, situé au sud de la capitale cambodgienne.Les élus chargés du continent américain se rendront, pour leur part, au consulat général à Los Angeles afin d’examiner ses activités, ainsi que celles du poste de San Francisco. Les missions diplomatiques au Maroc et en Tunisie feront également l’objet d’un audit par les députés en charge.Quatre autres commissions procèdent en parallèle à des inspections des organismes relevant de leur compétence : celles de l’éducation, de la santé et du bien-être, de la culture, des sports et du tourisme, ainsi que de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires maritimes.Par ailleurs, la commission du renseignement doit recevoir, aujourd'hui, un rapport du Service national du renseignement (NIS) sur ses activités liées à l’affaire au Cambodge et sur la situation en Corée du Nord.