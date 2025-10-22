Carburants : Séoul prolonge la réduction des taxes jusqu’à fin décembre

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a annoncé, ce mercredi, la prolongation de la réduction de la taxe sur les carburants. Celle-ci est, qui devait prendre fin le 31 octobre, restera en vigueur jusqu’au 31 décembre.Le taux d’allègement sera toutefois réduit. La remise sur l’essence passera de 10 à 7 %, et celle sur le diesel et le gaz de pétrole liquéfié (GPL) de 15 à 10 %. Cela entraînera une hausse des taxes de 25 wons par litre pour l’essence, 29 wons pour le diesel et 10 wons pour le butane.Pour l’exécutif, cette décision s’explique par la nécessité de limiter l’impact sur les prix à la consommation, tout en prenant en compte les incertitudes du marché pétrolier mondial et les contraintes budgétaires nationales.Initialement instaurée en novembre 2021 pour faire face à la hausse des prix de l’énergie, cette mesure temporaire est prolongée pour la 18ème fois.