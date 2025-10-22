Pyongyang lance plusieurs missiles balistiques à courte portée vers la mer de l'Est

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a tiré, ce matin, plusieurs missiles balistiques vers l’Est. Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), le lancement a été effectué vers 8h10 depuis la province de Hwanghae du Nord.Le JCS a annoncé que l’analyse des détails des projectiles, présumés être des missiles à courte portée, est en cours et que le moindre mouvement en provenance du Nord est surveillé de près.C'est le cinquième tir de l’année et le premier depuis la prise de fonction du président Lee Jae Myung en Corée du Sud.Alors que le régime de Kim Jong-un se vante de ses nouveaux missiles, cette nouvelle provocation militaire, la première depuis le 8 mai dernier, intervient en amont du sommet de l’Apec. Prévu la semaine prochaine à Gyeongju, de nombreux dirigeants étrangers y sont attendus, dont Donald Trump et Xi Jinping.