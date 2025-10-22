Apec : adoption du « Plan d'Incheon » par les ministres des Finances

Photo : YONHAP News

Lors de la 32e réunion des ministres chargés des finances de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec), tenue hier à Incheon, un plan de coopération économique régionale ainsi qu’une déclaration commune ont été adoptés à l’unanimité par les 21 économies membres de l’organisation.Le « Plan d’Incheon » constitue une feuille de route fixant les grands axes de collaboration économique qui seront abordés lors des réunions ministérielles sur les finances au cours des cinq prochaines années. Parmi les thèmes principaux figure notamment « l’accessibilité et les opportunités pour tous », qui regroupe des discussions jusqu’ici menées de manière sporadique sur l’inclusion financière. La réduction des écarts financiers freinant la croissance des PME ainsi que l'élargissement de l’accès aux services financiers et aux opportunités économiques sont également recherchés.Dans la déclaration commune, la nécessité de renforcer la coopération dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) a été soulignée, notamment à travers le développement des infrastructures, la formation des talents et le soutien à l’écosystème concerné.Par ailleurs, aujourd'hui, une session conjointe des ministres chargés des finances et de la réforme structurelle de l’Apec se tiendra sur le thème de l’innovation et de la numérisation.