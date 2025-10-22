Photo : YONHAP News

A l’approche d’Halloween, le gouvernement a émis un niveau d’alerte « vigilance » concernant les risques potentiels de mouvements de foule. C’est la première fois qu’une telle mesure sera appliquée pour la fête organisée chaque dernier vendredi du mois d’octobre pour l’occasion.Lors d’une réunion du Cabinet tenue mardi, le président Lee Jae Myung a demandé à la police de renforcer la prévention des accidents durant cette période. De son côté, le ministère de l’Intérieur a précisé que cette alerte vise à intensifier la gestion de la sécurité dans les zones où une affluence importante est attendue, notamment à Séoul, Busan, Incheon, Daegu et Gwangju.Du 24 octobre au 2 novembre, vingt-neuf sites à travers le pays seront soumis à un encadrement renforcé. Douze zones prioritaires, dont les quartiers d’Itaewon, Hongdae et Gangnam de la capitale, recevront l’appui d’agents de soutien dépêchés sur le terrain. Pour rappel, en 2022, à Itaewon, 159 personnes avaient trouvé la mort dans une bousculade lors des célébrations.Les autorités locales ont reçu pour consigne de vérifier les infrastructures et d’éliminer tout facteur de risque sur la voie publique, afin d’éviter tout incident dans les espaces densément fréquentés.