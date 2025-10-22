Sous-marin : lancement du Jang Yeong-sil

Photo : YONHAP News

La cérémonie de mise à l’eau du nouveau sous-marin sud-coréen de 3 600 tonnes, Jang Yeong-sil, a été organisée ce mercredi sur le site de Hanwha Ocean à Geoje, dans le sud-est du pays, par la marine nationale et l’Administration du programme d’acquisition de défense (DAPA).Ce submersible est le premier du deuxième lot du projet de sous-marins d’attaque sud-coréens KSS-III, également connu sous le nom de programme Jang Bo-go III, un général de l’ancien royaume de Silla. Selon la marine, il constitue un concentré des technologies nationales de pointe en matière de conception et de construction navales et également l’un des meilleurs sous-marins diesel au monde.Baptisé cette fois-ci du nom d’un grand scientifique de la dynastie Joseon et mesurant 89 mètres de long, le Jang Yeong-sil est une version améliorée du sous-marin de 3 000 tonnes Ahn Chang-ho, long de 83 mètres. Il surpasse son prédécesseur en termes de capacités de détection et de frappe, de furtivité et de survivabilité. Grâce à ses batteries au lithium, il bénéficie notamment d’un temps de plongée plus long et d’une vitesse accrue. Equipé d’un propulseur supplémentaire, il peut continuer à fonctionner en cas d’urgence.La marine a souligné que ce nouveau sous-marin intègre de nombreux équipements « made in Korea » et qu’il devrait ainsi contribuer à renforcer la compétitivité de l’industrie sud-coréenne de l’armement.Dans un discours prononcé lors de la cérémonie, le chef des opérations navales, l’amiral Kang Dong-gil, a affirmé que cette inauguration marquait également le lancement d’une armée navale d’élite et intelligente, ajoutant que ce nouveau bâtiment jouera un rôle essentiel dans la défense maritime du pays.