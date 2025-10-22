Aller au menu Aller à la page

La Corée du Nord tire plusieurs missiles balistiques à courte portée en amont du sommet de l’Apec

Write: 2025-10-22 12:18:20Update: 2025-10-22 13:24:04

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a tiré, ce matin, des missiles balistiques vers la mer de l’Est. Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), le lancement a été effectué vers 8h10 depuis Chunghwa, dans la province de Hwanghae du Nord.

Les projectiles, présumés être des missiles à courte portée, ont survolé près de 350 km. En collaboration avec les Etats-Unis, l’analyse est en cours pour connaître davantage leur nature.

C'est le cinquième tir de l’année et le premier depuis l’arrivée au pouvoir du président Lee Jae Myung en Corée du Sud.

Alors que Pyongyang se vante de ses nouveaux missiles, notamment à travers sa grande parade militaire du 10 octobre, cette nouvelle provocation intervient en amont du sommet de l’Apec. Prévu la semaine prochaine à Gyeongju, de nombreux dirigeants étrangers y sont attendus, dont Donald Trump et Xi Jinping.

A Séoul, à droite comme à gauche, les partis politiques ont unanimement dénoncé cet essai.
