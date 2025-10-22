Cinéma : la fréquentation en baisse en 2024

Photo : YONHAP News

Selon les données du Conseil du film coréen (KOFIC), dévoilées hier par une députée du Minjoo, le nombre total de spectateurs dans les cinémas s’est élevé à 123,13 millions l'an dernier, soit une baisse de 1,6 % par rapport à l'année précédente. Ce chiffre ne représente que 55,7 % de la moyenne enregistrée entre 2017 et 2019, avant la pandémie de COVID-19.Les recettes du box-office ont atteint 1 194,5 milliards de wons, en recul de 5,3 % sur un an. Le secteur n’a ainsi retrouvé que 65 % de son niveau d’avant la crise sanitaire. Pour la troisième année consécutive, les films sud-coréens ont dépassé le seuil symbolique des 100 millions d’entrées et des 1 000 milliards de wons de recettes, mais la reprise reste partielle comparée à la période pré-COVID.Le nombre de longs-métrages à gros budget est lui aussi en diminution. En 2019, quarante-cinq productions dont le coût de réalisation dépassait 3 milliards de wons étaient sorties en salle, contre vingt-neuf en 2020 et dix-sept en 2021. Si la période 2022-2024 a marqué un certain redressement, avec une moyenne annuelle de trente-cinq sorties, l’année en cours devrait s’achever avec une vingtaine de titres seulement.