Donald Trump évoque le succès de Washington dans les négociations avec Séoul

Photo : YONHAP News

Donald Trump a déclaré que les Etats-Unis avaient obtenu de bons résultats dans les négociations commerciales avec la Corée du Sud, le Japon et l'Union européenne grâce à la pression exercée par le biais des droits de douane.Le président américain a tenu ces propos mardi lors d’un déjeuner organisé au Rose Garden de la Maison Blanche, alors qu’il exprimait son optimisme à propos de sa rencontre avec son homologue chinois, Xi Jinping, prévue la semaine prochaine à Gyeongju, à l'occasion de l'Apec. Il s’est montré confiant dans le succès des discussions commerciales avec Pékin, espérant parvenir à un « bon accord » qui soit également « équitable ».Donald Trump avait annoncé l’imposition de nouveaux droits de douane pouvant atteindre jusqu’à 157 % sur les produits chinois en réponse aux restrictions de la Chine sur les exportations de terres rares. Il semble alors s’attendre à des gestes de la part de Pékin pour amener Washington à revoir cette mesure.La veille, le dirigeant américain avait déjà évoqué la Corée du Sud, affirmant avoir conclu avec elle un « accord équitable », alors que des divergences existent encore quant aux modalités d’application des 350 milliards de dollars d’investissements promis par Séoul.