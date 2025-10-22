Pékin cherche à conclure un accord de swap de devises trilatéral avec Séoul et Tokyo

Photo : YONHAP News

Lors des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) à Washington, le gouverneur de la Banque populaire de Chine, Pan Gongsheng, a rencontré ses homologues sud-coréen et japonais pour discuter de la mise en place d’un accord de swap de devises trilatéral. C'est ce qu’a rapporté, aujourd'hui, le South China Morning Post.Le quotidien hongkongais a toutefois précisé que la structure exacte du dispositif reste à définir et qu’il n’est pas encore certain s’il sera intégré au Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM), le mécanisme régional de swap de devises lancé en mai 2000 entre les pays d’Asie de l’Est. Des consultations supplémentaires pourraient avoir lieu en marge du sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et de celui du Forum de coopération économique de l’Asie-Pacifique (Apec), prévus à la fin du mois.Toujours selon le même journal, cette initiative traduirait la volonté de Pékin d’accroître l’usage international du yuan, de réduire sa dépendance au dollar américain et de relancer les discussions sur un accord de libre-échange avec Séoul et Tokyo.