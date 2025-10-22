Apec : deux expositions spéciales à Gyeongju

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme a annoncé l’ouverture, dès aujourd’hui à Gyeongju, de deux expositions spéciales organisées à l’occasion du Forum de coopération économique de l’Asie-Pacifique (Apec). Elles sont placées sous le thème « Construire ensemble un avenir durable : connexion, innovation et prospérité »« Scent of Korea in Silla » est présentée au musée d’art Solgeo jusqu'au 26 avril 2026. Elle propose une interprétation contemporaine du thème « l’avenir durable », inspirée de l’esthétique et la culture de l’ancien royaume de Silla.Le musée d’art Wooyang accueille, pour sa part, « Nam June Paik : Humanity in the Circuits » jusqu’au 30 novembre. Cette exposition met à l’honneur plusieurs œuvres majeures de l’artiste disparu, réalisées dans les années 1990, dont deux pièces restaurées de la série « My Faust – Economics » et « My Faust - Eternity », dévoilées pour la première fois au public.