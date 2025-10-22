Séoul-Washington : les discussions avancent sur le commerce et le nucléaire

Photo : YONHAP News

Alors que les négociations avec les Etats-Unis visant à finaliser l’accord commercial conclu en juillet dernier sont dans la dernière ligne droite, plusieurs observateurs jugent probable leur aboutissement d’ici la fin du mois, avant l’ouverture du sommet de l’Apec à Gyeongju. Les dernières divergences pourraient être résolues rapidement, d’autant plus que Washington est désormais conscient des effets potentiellement graves qu’un versement en espèces de 350 milliards de dollars par Séoul pourrait avoir sur le marché des changes sud-coréen.D’après certaines sources, les deux parties pourraient également parvenir, d’ici là, à une entente sur la révision de l’accord de coopération bilatérale sur l’énergie nucléaire.Le texte, révisé pour la dernière fois en 2015, interdit à la Corée du Sud de retraiter le combustible nucléaire usé et autorise la production d’uranium faiblement enrichi à moins de 20 %, à condition du consentement des Etats-Unis. Séoul souhaite désormais obtenir davantage de marge de manœuvre dans ces deux activités.En effet, le retraitement du combustible permettrait d’en réutiliser une partie et de réduire les volumes à stocker, alors que la capacité de stockage dans le pays approche de la saturation. Quant à l’enrichissement de l’uranium, malgré une autorisation prévue dans l’accord, les détails n’ont pas été discutés et la Corée du Sud continue de dépendre entièrement des importations.Pour faire accepter ses propositions, le gouvernement sud-coréen devrait pouvoir convaincre Washington de leur caractère industriel et économique en dissipant ses inquiétudes quant à une éventuelle acquisition de capacités nucléaires par Séoul.