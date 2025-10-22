Pyongyang déclare avoir testé des missiles hypersoniques

Photo : KCNA / Yonhap News

La Corée du Nord a procédé, hier, au tir d’essai de deux missiles hypersoniques. Selon la nouvelle rapportée ce matin par la KCNA, les projectiles, lancés depuis le district de Ryokpo à Pyongyang, ont atteint leur cible située dans la région du pic de Kwesang dans le Hamgyong du Nord. Kim Jong-un n’a pas assisté à ce test, mené en présence de hauts responsables militaires, dont Pak Jong-chon, vice-président du comité central du Parti du travail.L’agence de presse officielle nord-coréenne a simplement présenté l’arme comme un « nouveau système d’armement », sans divulguer son modèle précis ni ses caractéristiques techniques. Toutefois, certains estiment qu’il pourrait s’agir du « Hwasong-11 Ma », un missile balistique à courte portée, équipé d’une ogive en forme de planeur hypersonique (HGV).La KCNA a expliqué que cet essai s’inscrivait dans le cadre du plan de développement des capacités de défense visant à renforcer la durabilité et l’efficacité de la dissuasion stratégique.Mené à l’approche du sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec) à Gyeongju en Corée du Sud, cette bravade est interprétée comme une démonstration de force avant les sommets Séoul-Washington et Séoul-Pékin, prévues pendant l’événement.A noter que cette information n’a pas été publiée dans le journal officiel du Parti des travailleurs, le Rodong Sinmun, destiné à la population.