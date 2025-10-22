Aller au menu Aller à la page

Guerre en Ukraine : l’armée nord-coréenne participe au déminage dans la région de Koursk

Write: 2025-10-23 09:11:05Update: 2025-10-23 10:18:35

Guerre en Ukraine : l’armée nord-coréenne participe au déminage dans la région de Koursk

Photo : YONHAP News

L’armée nord-coréenne participe activement aux opérations de déminage et de reconstruction dans la région de Koursk, près de la frontière ukrainienne. Selon l’agence de presse russe TASS, le gouverneur de l'oblast l’a annoncé, mardi, lors d’une émission sur une chaîne régionale, en précisant que la zone était actuellement contaminée par des mines, des munitions non explosées, des bombes aériennes et des obus.

Alexandre Khinchtein a également souligné les relations amicales entre la Russie et la Corée du Nord. D'après lui, Koursk se prépare à renforcer sa coopération avec la ville nord-coréenne de Gaeseong par un jumelage.

Pour rappel, Pyongyang a envoyé des troupes pour soutenir l’opération de reprise de la région, partiellement occupée par les forces ukrainiennes. Moscou a annoncé l’avoir entièrement reprise en avril dernier, et le régime de Kim Jong-un a dépêché des renforts supplémentaires pour le déminage et la reconstruction.
